Kayapınar'daki su sorunu çözüldü

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sağlıklı suya erişim için çalışmalarını sürdürüyor. Kırkpınar Mahallesinde sona eren DİSKİ çalışmaları ile mahalle sakinlerinin yaşadığı yetersiz içme suyu sorunu çözüldü.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kocaköy ilçesine bağlı Ambar Mahallesine 6 lt/sn su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırıldı. Açılan sondajın bağlantısının yapılması için de Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı yapılacak. Abonelik işlemleri yapıldıktan sonra yürütülen çalışma sayesinde vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlanacak.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, amaçlarının Diyarbakır'da çeşmeden kaliteli ve içme suyunu sağlamak olduğunu belirtti. Tutşi, “Çıkarılan sular tasarrufla kullanılmalı, boşa harcanmamalı ve bahçe sularında kullanılmamalıdır. Suyun bulunması bizleri çok heyecanlandırıyor ve yorgunluğumuzu gideriyor tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.