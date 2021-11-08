Kayapınarlı öğrencilerden Kaymakam Koç'a sevgi gösterisi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret sonrası okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Kaymakam Koç'a yönelik sevgi gösterilerinde bulundu.

Diyarbakır'da ‘Eğitime Dost' Belediye Kayapınar İlçe Belediyesinin ilçede eğitim ve öğretime yönelik destekleri hız kesmeden devam ederken, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un okul ziyaretleri ve öğrencilerle buluşmaları da sürüyor. Kaymakam Koç, belirli aralıklarla düzenlediği okul ziyaretleri ve öğrenci buluşmaları kapsamında bugün Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulunu ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Koç, kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

İlçedeki ilk ve ortaokul ve liselerde ilk ders saatinin 15 dakikasını kitap okuma saati olarak belirlenmesi talimatını veren Kaymakam Koç, ziyaret ettiği okullarda öğrencilere sık sık kitap okuma tavsiyelerinde de bulunmayı ihmal etmedi. Öğrenciler de kitap okuma tavsiyesini yerine getirdiklerini dile getirdi. Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Koç, Belediye ve Kaymakamlık olarak eğitime her zaman destek vereceklerini söyledi. Kaymakam Koç ziyaret sonrası okul bahçesinde büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Bahçede toplanan onlarca öğrenci alkışlarla Kaymakam Koç'a sevgi gösterisinde bulundu. Koç, bu sevgiye karşılık öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.