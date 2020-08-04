Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 5'inci gününde

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Ekipler yeni mezar açılma ihtimaline karşı mezarlıkları didik didik aradı.

Kurban Bayramının 1'inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, korucular, AFAD, UMKE ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu ilk günden beri ekipler dağ taş demeden küçük Miraç'ı bulmak için çalışma başlattı. Jandarma, korucular, AFAD ve UMKE ekipler karada su altı arama kurtarma ekipleri de nehirde çalışmalarını sürdürüyor. Hassas burunlu köpeklerin da katıldığı arama çalışmalarının 5'inci gününde mezarlıklar didik didik arandı.

Drone ile havadan da takip edilen bölgede arama çalışmaları devam ediyor.