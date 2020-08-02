Kaybolan Miraç'ın ailesinden çocuğun bulunduğu haberlerine tepki: "Çocuğumuz bulunmadı"

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları devam ediyor. Aile, dün akşam ortaya atılan Miraç'ın bulunduğu haberlerinin asılsız olduğunu, çocuklarının bulunmadığını belirterek arama çalışmalarına devam edilmesini istedi.

Olay, Kurban Bayramının birinci günü akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Aramaya Jandarma, Koruyucular, AFAD, UMKE, su altı arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı bölgede hassas burunlu köpekler de dağ taş demeden küçük Miraç'ı arıyor.

“Oğlum bulunmadı aramaya devam etsinler”

4 yaşındaki Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, çocuğunun bulunmadığını ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam etmesi için çağrıda bulundu. Çiçek, "Çocuğum önceki gün akşamüzeri saat 17.00 civarı kapının önünde kuzenleriyle oynuyordu. Kardeşi ve kuzeni su içmeye geldi kapının önüne, su verdim onlara daha sonra Miraç nerede dedim, kapının önünde oynuyor dedi. Onların yanına gittim yalnız kalmasınlar diye, Miraç'ın nerede olduğunu sordum bilmiyoruz dediler. Sağa sola bakmaya başladım, hiçbir yerde bulamadım. Her yere baktım bulamadım Miraç'ımı. Miraç'ım hiçbir şekilde bulunmadı, hepsi yalan, bulamıyoruz onu. Herkese çağrım var Allah rızası için duyan gören kim varsa, benim oğlumu bulsunlar. Bayram günü saat 17.00'dan sonra hiç görmedim. Kim ne biliyorsa söylesin, lütfen oğlumu bulun. Durmasınlar, ara vermeden arasınlar bir yerde bulup getirsinler" dedi.

"Kimseyle bir düşmanlığım yok"

Kaybolan Miraç'ın babası Remzi Çiçek de kimse ile bir düşmanlığı veya alacak verecek meselesi olmadığını belirterek yetkililere seslendi. Baba Çiçek, "Ben burada yoktum, çocuklarım Diyarbakır'dan buraya geliyor, aynı gün kayboluyor. Oğlumun hem kaybolduğunu hem de kaçırıldığını düşünüyorum, ben Cumhurbaşkanına, Bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum. Çocuğumun bulunmasını istiyorum, 2 gündür aç, susuz nerede ne yapıyor, kimin elinde nasıl yaşıyor bilmiyorum. Yüreğim paramparça kalbim sıkışıyor, bulunmasını istiyoruz. Bulundu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söylüyorum, arama çalışmaları devam etsin. Hiçbir düşmanlığım yok, kimseden alacak vereceğim de yok" diye konuştu.