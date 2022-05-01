İhlas Haber Ajansı

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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce takla attı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 SV 621 plakalı Chevrolet marka otomobil sürücüsü M.K. kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce takla atan araçtaki 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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