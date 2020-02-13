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Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole sürüklendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole sürüklendi. Yolda sıkışan araç, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.


Olay bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır Bingöl karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 RE 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.


Araçta bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken, otomobil olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

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