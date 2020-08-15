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Kayıp Suriyeli kardeşler Diyarbakır'da dilenirken bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çobanlık yapan babalarına yemek götürmek isteyen 10 ile 12 yaşlarındaki iki Suriyeli kardeşten üç gündür haber alınamıyordu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çobanlık yapan babalarına yemek götürmek isteyen 10 ile 12 yaşlarındaki iki Suriyeli kardeşten üç gündür haber alınamıyordu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kayıp kardeşler Diyarbakır'da dilencilik yaparken bulundu.


Silvan'ın Akçayır Mahallesi'nde çobanlık yapan babalarına yemek götürmek isteyen iki çocuktan 3 gündür haber alınamıyordu. Suriyeli Haddur ailesinin 10 yaşındaki Hatem ile 12 yaşındaki Vahide isimli çocukları üç gün önce evden çıkıp bir daha geri dönmemiş, baba Necdet Haddur, Silvan Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirmişti. Yapılan kayıp başvurusunun ardından iki çocuk Diyarbakır'da dilencilik yaparken polis tarafından bulundu. Kimlik sorgulamalarında haklarında kayıp başvurusu bulunan çocuklar polis tarafından koruma altına alınıp, ailesine teslim edildi.

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