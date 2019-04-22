Kayıt dışı tüketimi önleyen Dicle Elektrik'e saldırılar organize biçimde sürüyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Bağıvar beldesinde 3 buçuk milyon liralık yatırım ile şebekeyi yenileyen Dicle Elektrik, sıra sayaçları yapıların dışına almaya gelince saldırıların hedefi oldu. Şirketin yüklenici firma şantiyesi yüzlerce kişi tarafından taşlanarak tahrip edilirken, olayların büyümesini polis önledi.

Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen ve ‘3K' olarak da bilinen ‘Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli Elektrik Projesi' her geçen gün daha geniş alanlarda uygulanırken, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden kesimler de organize biçimde proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımları engellemeye devam ediyor. En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, Türkiye'nin en zorlu bölgesinde dağıtım hizmeti vermesine rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği 2 milyar liralık yatırım ve ısrarlı mücadelesi sayesinde kayıt dışı tüketimi ciddi ölçüde düşürmeyi başardı. Bu sayede yıllardır süren ekonomik kaybın da önüne geçen enerji şirketi, kayıt dışı tüketimde ısrarcı davranan kesimlerin ise hedefi oldu. Daha birkaç gün önce Şırnak'ta kaçak kontrol ekipleri saldırıya uğrayan Dicle Elektrik'in bu kez Bağıvar beldesindeki yüklenici şantiyesi taşlandı, araç, gereçleri tahrip edildi, camları kırıldı. Çok sayıda kişi şantiyenin her tarafından binaya ve araçlara taş yağdırdı. Bazı saldırganlar ise merdiven ile duvarı aşarak şantiyeye girmeye çalıştı. Saldırı anı binanın içerisinde mahsur kalan çalışanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. İçerideki personel, polisin gayretli çabası sayesinde saldırılardan yara almadan kurtulmayı başardı. Polis, saldırgan gurupları zaman zaman tazyikli su ile zaman zaman da havaya ateş ederek dağıtmak zorunda kaldı.

Ekonomik kayıp aylık 2 milyon lira

Dicle Elektrik yetkilileri, 1 milyon 800 bin tüketicilerinin tümüne kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik vermek için özelleştirme süresi içerisinde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, Bağıvar'da yaşanan ve asla tasvip etmedikleri bu saldırıların daha önce benzer çalışmaların yapıldığı yerlerde de yaşandığını söyledi. Kaliteli elektrik kullanmak gibi bir derdi olmayan, tek amaçları kullandıkları elektriğin bedelini ödememek olan bir kesim bulunduğuna dikkat çeken Dicle Elektrik yetkilileri şöyle dedi:

“Bağıvar beldesine 23 trafo ile ayda yaklaşık 5.5 milyon kilowat saat elektrik enerjisi veriyoruz. Beldede 2 bin kayıtlı abonenin dışında 600 de kayıtsız abone var. Özellikle kış döneminde kayıt dışı kullanım yüzde 95'e dayanıyor. Sadece bu beldedeki aylık ekonomik kayıp 2 milyon lirayı buluyor. Şirket olarak 3 buçuk milyon liralık yatırım yaparak beldenin elektrik şebekesini yeniledik. Yatırım tamamlanıp sıra sayaçların yapı dışına alınmasına gelince beldedeki bazı guruplar, organize biçimde sosyal medya üzerinden örgütlenerek, bunu engellemek için harekete geçtiler. Bu guruplar, halkı kışkırtmak için sayaçlar direk üstü panolara alınınca tüketimlerinin ne olduğunun bilinemeyeceğini iddia ediyorlar. Bu doğru değil. İsteyen abone, şirketimizden alacağı bir şifre ile internet üzerinden kendisine ait elektrik tüketimini anlık olarak takip edebilir. Şebeke altyapımız buna uygundur”.

"Bazı yayın organlarının tavrı üzücü"

Beldede Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan tedbirlerin yanında polisin kararlı ve yerinde tutumunun olayların daha fazla büyümesini önlediğini belirten yetkililer, bazı basın organlarının olayları adet kışkırtmak için çaba sarf ettiğinin üzüntüyle izlendiklerini kaydettiler. Yetkililer, konuyla ilgili "Üzücü olan ise, görevi yaşananlar hakkında toplumu tarafsız bir biçimde bilgilendirmek olan bazı basın organlarının, hasmane bir biçimde adeta olayları kışkırtmaya çalışarak şirketimizi hedefe koyan tek taraflı yayınlar yapmasıdır" dedi.