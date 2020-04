Kaymakam Arslan polislerin haftasını kutları

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, kentte görevli polislerin Polis Haftasını kutladı.

Kaymakam Arslan, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, polislere çiçek verdi. Ziyarette konuşan Kaymakam Arslan, polislerin vatandaşın huzurlu bir yaşam sürebilmesi için çok önemli bir hizmeti yerine getirdiklerini söyledi. Polislerin güven ve huzurun teminatı olduğunu kaydeden Kaymakam Arslan, polislerin hakkının ödenmeyeceğini belirtti. Eğil'de görev yapan polislerin her zaman yanında olduklarını ifaden Kaymakam Arslan, "Onlar sayesinde ilçemizde güvendeyiz. Onlarla birlikte daha güzel bir Eğil için çalışıyoruz. Her dönem olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde polislerimizin omuzlarına daha çok yük binerek, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Rutin görevlerinin yanında evde kalan, dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamada, maaşlarını ve sosyal yardımları evlerine kadar götürmede, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrol edilmesinden tutun, virüsün yayılmasını önlemede her türlü görevi yerine getirmektedirler. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin, bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Büyük özveriyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin, bu yıl 175'incisi kutlanan 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, bu kutsal görevi yerine getirirken can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.