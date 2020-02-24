Kaymakam Beşikci 3 ayda 30 bin vatandaşla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci göreve geldikleri üç aylık kısa bir dönemde 30 bin vatandaş ile bir araya geldiklerini belirterek hedeflerinin 210 bin Yenişehirliye ulaşmak olduğunu söyledi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, göreve geldiği günden bu yana vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Yenişehir'de çocuklar, gençler ve yaşlılar için birçok proje hazırlayan Kaymakam Beşikci, 2020 yılında bu projelerinin birçoğunu hayata geçireceklerini anlatarak, yapılan bu görüşmeler ve sohbetler sonrasında merkez ilçe Yenişehir‘i daha yaşanabilir bir hale getireceklerini belirtti.

Gençler için İlkbahar Millet Kıraathanesi

Yenişehir'de özellikle temizlik, çevre duyarlılığı ve sosyal donatılar konusunun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kaymakam Beşikci, “Muhtarlar Müdürlüğümüz sayesinde vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza 7/24 hizmet ediyoruz. Gençlerimizi önemsiyoruz. Onlar için iki noktada İlkbahar Millet Kıraathaneleri oluşturacağız. Gençlerimize burada dijital ortamda ders çalışabilecekleri bir kütüphane oluşturacağız. Bu kütüphanede kağıt kullanılmayacak. Her şey tamamen dijital olacak. İlkbahar Millet Kıraathanelerini şehrin en lüks kafeleri haline getireceğiz. Eğitimin ve öğretimin yanı sıra, gençlerimizin sosyal vakit geçirmeleri için, masa tenisi, bilardo, satranç gibi eğlenceleri de beraber sunacağız. İçeceklerin ücretsiz olacağı Millet İlkbahar Kıraathanelerini ilk etapta iki tane açacağız. İlkini kaymakamlık binasının altına açmayı hedefliyoruz. İkincisini ise Şehitlik semtinde açacağız. Daha sonraki dönemlerde ise genç nüfusumuzun aktif olduğu, Ofis semtinde daha sonrakileri ise mahrum mahallelerde açmayı hedefliyoruz” dedi.

Yaşlılar için İkinci Bahar Kıraathanesi

İlkbahar Kıraathanelerinin bir benzerini ise yaşlılar için oluşturacaklarının altını çizen Kaymakam Beşikci, “İkinci Bahar Millet Kıraathanesi projemizi de yaşlılarımız için hayata geçireceğiz. Yaşlılarımızı burada her türlü hizmet ile buluşturmayı hedefliyoruz. Örneğin, hemşire ve sağlık personelinden anında sağlık hizmeti alabilecekler. Psikolog ve sosyologlarla sohbet edip sıkıntı ve dertlerini onlara anlatabilecekler. Din adamları ile dini sohbetler gerçekleştirebilecekler” ifadesini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana 30 bin vatandaş ile bir araya geldiklerini aktaran Kaymakam Beşikçi, hedeflerinin 210 bin Yenişehirliye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.