Kaymakam Beşikçi kapı kapı dolaşıp vatandaşı dinledi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, göreve başladığı günden bu güne ilçede hane ziyaretleri kapsamında kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Yenişehir ilçesi Aziziye ve Üçkuyu Mahallelerinde vatandaşların evlerine misafir olan Beşikci, ailelerin sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına kadar tüm sorun ve taleplerine çözüm buluyor. Üçkuyu ve Aziziye Mahallelerinde yapmış olduğu ziyaretlerde imkanların elverdiği ölçüde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip en kısa sürede çözüm üretmek ve vatandaşlar ile gönül bağı kurmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri konusunda ne kadar hassas olsak da, henüz çözüme ulaşmamış sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sokak sokak, ev ev, dükkan dükkan gezerek vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızla aramızda bir gönül bağı kurmuş oluyoruz. Vatandaşlarımızla bire bir görüşmek onlar kadar bizleri de memnun etmektedir. Bizlere evinin kapısını açan, iş yerlerinde ağırlayan tüm vatandaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İlk kez bir belediye başkanına sorun ve taleplerini doğrudan iletmekten memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise yapılan ziyaret ve desteklerden dolayı Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye teşekkür etti.