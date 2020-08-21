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Kaymakam Beşikci muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Murat Beşikci, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Murat Beşikci, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Beşikci, ilçede yapılan sosyal yardımlar, çalışmalar ve korona virüs ile mücadelede mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dinledi. Yenişehir Belediyesi Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu muhtarlar toplantısında, muhtarları tek tek dinleyen Kaymakam Beşikci, Yenişehir Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Yenişehir'de yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize yapılması gereken çalışmalar, devam eden hizmetler ve her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan bize iletilmesi için muhtarlarımıza aktarılmış olan konuları istişare etmek için bir araya geldik" dedi.


Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

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