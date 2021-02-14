Kaymakam Beşikci'den tarihi yol ve köprüde inceleme

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tarihi Karaköprü ve kervan yolu olan 'Kral Yolu' olarak da anılan yolda incelemelerde bulundu.

Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan tarım arazilerinin içerisinde yer alan ve çevresindeki yeşil alanlarla birlikte muhteşem bir manzara oluşturan Karaköprü ile tarihi Kral Yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Beşikci, tarihi yolun turizme kazandırılması ve korunması için ilgili kurumlarla çalışmalara başlanacağını söyledi.

"Vali Karaloğlu'nun büyük desteği var"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından kentte kültürel mirasların korunması ve turizme açılması için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Kaymakam Beşikci, "İlçemizde bulunan bu tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılması adına Valimiz Münir Karaloğlu'nun büyük bir desteği var. Valimizin desteğiyle ilçemizde Devegeçidi üzerinde bulunan köprünün ve günümüze kadar büyük bir oranda kendini koruyarak ulaşan Kral Yolunun korunması ve ayrıca Devegeçidi Çayının ekoturizm vadisi olması adına fizibilite çalışmalarını yapacağız. Tarihi yolun turizme kazandırılması ve bu kültürel miras eserlerinin korunması için ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalara başlayacağız. Diyarbakır adına önemli bir yapı olan köprünün ve tarihi kral yolunun en iyi şekilde korunması ve turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Bilimsel veriler ışığında konunun uzmanlarıyla yapacağımız çalışmayı Valimiz Münir Karaloğlu'nun destekleriyle en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Yine Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan 3 ayrı köprünün ve vadinin bütüncül bir şekilde doğası ve kültürel miras değerleri korunarak alternatif bir turizm rotası olarak ilimiz turizmine kazandırılması adına girişimlerde bulunacağız" dedi.