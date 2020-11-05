Kaymakam Çelik aile sağlık merkezlerini denetledi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç ile birlikte aile sağlık merkezlerini denetledi.

Kaymakam Çelik, aile sağlığı merkezlerini inceledi. Kaymakam Çelik, denetimler sırasında İl Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çelik, "Bugün sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik, çalışmalarını yakından izledik. Sağlık Müdürümüzden vakalarla ilgili bilgi aldım. Korona virüs alacağımız tedbirlerden büyük değil. Vaka sayılarının düşmesi vatandaşlarımızın alacağı tedbirlere bağlıdır. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemiz genelinde tedbirlerimizi alarak, vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesini istiyoruz. Maskeni tak, sosyal mesafeni koru, hijyenik bir yaşama alışkanlığını geliştir, sloganlarıyla tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Tüm hastalarımıza şifa ediliyorum" dedi.