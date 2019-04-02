Kaymakam Çelik belediye personeliyle yemekte buluştu

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, belediye personeli ile yemekte bir araya geldi.

Öğretmenevinde verilen akşam yemeğinde personelle sohbet eden Kaymakam Çelik burada açıklamalarda bulundu. Birlikte gece gündüz aşk ile çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Çelik, "Kıymetli yol arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Acısıyla tatlıysa 2 yılda Lice'ye imza niteliğinde eserler bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette ki hayata geçirdiğimiz projeler tek başımıza yaptığımız işler değil. Birlikte gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan aşk ile çalıştık. Lice'ye 2 yılda, 20 yıllık hizmet yaptık. Bu anlamda görevi devraldığım önceki dönem kaymakamımız Sinan Başak'a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım haklarınızı helal edin, benden yana bir hak var ise helal olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

Yemekten sonra Kaymakam Çelik, belediye çalışanlarına teşekkür belgesi taktim etti.