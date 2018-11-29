Kaymakam Demir köy ziyaretlerini sürdürüyor

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Aynalı İlk ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mehmet Karademir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ile birlikte Aynalı İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Demir, eğitim faaliyetleri ve tadilatı devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyareti kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Demir, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Demir, Şeyhandede Mahallesi'ndeki tespih ustası İbrahim Koca'yı atölyesinde ziyaret etti.