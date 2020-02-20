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Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor'a malzeme yardımı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, ilçedeki sentetik futbol sahasında idman yapan Dicle Gençlikspor oyuncularını ziyaret ederek, takıma kulüp malzemesi yardımında bulundu.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, ilçedeki sentetik futbol sahasında idman yapan Dicle Gençlikspor oyuncularını ziyaret ederek, takıma kulüp malzemesi yardımında bulundu.


Kaymakam Demirçin'in ziyareti sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan ile kulüp yöneticileri hazır bulundu. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin burada yaptığı konuşmada, ilçe gençlerine her anlamda destek olmaya ve onlarla birlikte olmaya devam edeceklerini söyledi.


Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Dicle Gençlikspor'a kulüp yardımında bulunduktan sonra, takım oyuncularıyla da yaklaşık yarım saat süren bir maç yaptı.

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