Kaymakam Demir'den polis uygulama noktas?na ziyaret

Diyarbak?r'?n ?ermik ?l?e Kaymakam? Nazl? Demir, il?e giri?inde olu?turulan polis kontrol uygulama noktas?n? ziyaret etti.

?ermik Kaymakam? Nazl? Demir il?e giri?inde olu?turulan kontrol uygulama noktas?n? ziyaret ederek asayi?, ter?r ve trafik uygulamalar? hakk?nda bilgi ald?. Polislerle bir s?re sohbet eden Kaymakam Nazl? Demir, uygulamalarda vatanda?lardan gelen olumlu ve anlay??l? tepkilerin memnuniyet verici oldu?unu belirtti. ?l?ede emniyet ve asayi? bak?m?ndan genel manada bir s?k?nt? bulunmad???na dikkat ?eken Kaymakam Demir, "Uygulama noktalar?nda vatanda??m?z?n seyahat ?zg?rl??? k?s?tlanmadan kontroller yap?l?yor. Her arac?n 2-3 dakikada sorgulamalar? yap?larak yollar?na devam etmeleri sa?lan?yor. Devletin ?al??malar?na yard?m etme sorumlulu?u olan s?r?c?lerimiz ve halk?m?z da uygulamadan memnuniyetini ifade ediyor? dedi.