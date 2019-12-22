İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Demir'den polis uygulama noktas?na ziyaret

Diyarbak?r’?n ?ermik ?l?e Kaymakam? Nazl? Demir, il?e giri?inde olu?turulan polis kontrol uygulama noktas?n? ziyaret etti.

Diyarbak?r'?n ?ermik ?l?e Kaymakam? Nazl? Demir, il?e giri?inde olu?turulan polis kontrol uygulama noktas?n? ziyaret etti.


?ermik Kaymakam? Nazl? Demir il?e giri?inde olu?turulan kontrol uygulama noktas?n? ziyaret ederek asayi?, ter?r ve trafik uygulamalar? hakk?nda bilgi ald?. Polislerle bir s?re sohbet eden Kaymakam Nazl? Demir, uygulamalarda vatanda?lardan gelen olumlu ve anlay??l? tepkilerin memnuniyet verici oldu?unu belirtti. ?l?ede emniyet ve asayi? bak?m?ndan genel manada bir s?k?nt? bulunmad???na dikkat ?eken Kaymakam Demir, "Uygulama noktalar?nda vatanda??m?z?n seyahat ?zg?rl??? k?s?tlanmadan kontroller yap?l?yor. Her arac?n 2-3 dakikada sorgulamalar? yap?larak yollar?na devam etmeleri sa?lan?yor. Devletin ?al??malar?na yard?m etme sorumlulu?u olan s?r?c?lerimiz ve halk?m?z da uygulamadan memnuniyetini ifade ediyor? dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.