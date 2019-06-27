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Kaymakam Demirtaş LGS birincilerini ağırladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuyup Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alan öğrenciler Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş’ı ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde okuyup Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan öğrenciler Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş'ı ziyaret etti.


Bağlar ilçesindeki okullarda okuyup LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan öğrenciler İlçe Kaymakamı Barış Demir taşı ziyaret etti. Faik Ali Ortaokulu'ndan Zeynep Aslan, Şehit Namık Tümer Ortaokulu'ndan Deniz Ege, Mevlana Halit Ortaokulu'ndan Yusuf İlen ve Bahçeşehir Koleji'nden Berca Kutluca, beraberindeki yöneticileri makamında ağırlayan Kaymakam Demirtaş, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Ziyaret, Kaymakam Demirtaş'ın öğrencilere hediye vermesi ile sona erdi.

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