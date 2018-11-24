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Kaymakam Demirtaş şehit aileleriyle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş, şehit yakınlarını ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş, şehit yakınlarını ziyaret etti.


Ziyarete Kaymakam Demirtaş'a İlçe Emniyet Müdürü Alper Aşçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Cabir Bülent Şerifler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz eşlik etti. Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş ve beraberindeki heyet şehit yakını ve aileleriyle bir araya gelerek istek ve arzularını dinledi. Kaymakam Demirtaş, şehit ve gazi ailelerinin yanlarında her zaman yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine açık olduğunu söyledi.


Şehit yakınları da ziyaretleri nedeni ile Kaymakam Demirtaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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