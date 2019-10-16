Kaymakam Gözlet'ten okul inşaatında inceleme

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede yapımı devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve pansiyon inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ile birlikte inşaatı gezen Kaymakam Gözlet, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı ve söz konusu inşaatın peyzaj çalışması ile birlikte hızlı bir şekilde tamamlanarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yetiştirilmesi yönünde ilgililere talimat verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih kaya, inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü yıl sonunda tamamlanması için çaba gösterdiklerini belirtti. Kaya "Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı. Çalışmaların ocak ayında bitirilerek okulun 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde eğitim öğretim hayatında gençlerimize hizmet vermesi hedefliyoruz. Toplam 4 bin 265 metrekare inşaat alanı üzerinde 5 kattan oluşan okul binamızda 24 derslik, 2 mutfak atölyesi, 2 servis atölyesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 çok amaçlı salon ve 200 kişilik pansiyon bulunuyor. Çocuklarımız en iyi okullarda eğitim görmeyi hak ediyor. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen noktaya gelmesi ve ilçemizin eğitim açısından iyi bir ivme yakalaması için çaba harcıyoruz" dedi.