Kaymakam Karaman, muhtarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısını düzenlendi.

Kayapınar Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Karaman'ın yanı sıra belediyenin ilgili birim sorumluları ile mahalle muhtarları hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Karaman, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğüne ifade ederek, “Kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır.” dedi.

“Buradaki amacımız, mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır” diyen Kaymakam Karaman, belediye olarak yoksul, dar gelirli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ve muhtarların taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.