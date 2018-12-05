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Kaymakam Kartal Ankara'da temaslarda bulundu

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Ankara'da bir dizi temasta bulundu.


Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Ankara'daki temasları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti. Kartal, Baydaş ile Yenişehir Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği yatırımlarla ilgili görüştü. Kartal görüşmenin ardından Baydaş'a yay ve ok seti hediye etti. Daha sonra Kartal, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti. Bozgeyik ile makamında bir süre görüşen Kartal, görüşmenin ardından kendisine bakır işlemeli fincan takımı hediye etti.

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