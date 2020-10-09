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Kaymakam Koç çocuk yazarları kabul etti

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Çocuk Yazarlarını Arıyor Projesi kapsamında hazırlanan kitapta hikayelerini anlatan ana sınıfı öğrencilerini kabul etti.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Çocuk Yazarlarını Arıyor Projesi kapsamında hazırlanan kitapta hikayelerini anlatan ana sınıfı öğrencilerini kabul etti.


Minikleri, aileleriyle birlikte Belediye Meclis toplantı salonunda kabul eden Kaymakam Koç, onlara kendi eserlerinin yer aldığı kitapları ve hediyeler verdi. Eserlerin yazarı olan minikleri aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kabul eden Kaymakam Koç, Diyarbakır'ın Ali Emiri'lerin, Cahit Sıtkı Tarancı'ların, Sezai Karakoç'ların memleketi olduğunu ve çocukların bu eserler ile onların yolunda ilerlediğini görmenin sevincini yaşadığını söyledi. Kayapınarlı minikleri özverilerinden dolayı tebrik eden Kaymakam Koç, kendilerine Kayapınar Belediyesi tarafından bastırılan eserlerini ve çeşitli hediyeleri takdim etti.

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