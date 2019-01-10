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Kaymakam Koç çocuklarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ‘Okul Destek Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi.


Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin arttırılması kapsamında 'Okul Destek Projesi' etkinliğinde çocuklar ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Diyarbakır'da yaşayan dezavantajlı çocukların sosyal ve ekonomik açıdan aile yanında desteklenmesinin amaçlandığı program, çocukların katıldığı öğle yemeği ile devam etti. Çocuklar ile yakından ilgilenen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, daha sonra çocuklara hediyelerini verdi.

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