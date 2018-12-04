Kaymakam Koç okul müdürleriyle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile bir araya geldi.

Kayapınar'da kaymakamlık ve belediye tarafından okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik 55 adet Z Kütüphane yapıldığını belirten Kaymakam Koç, 500 bin kitap, 30 adet spor sahası, 2 adet yeni nesil kapalı spor salonu, 2 adet gençlik merkezi ve benzeri birçok yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti. Önümüzdeki yılda bu yatırımların artarak devam edeceğini kaydeden Koç, eğitimin niteliğinin artması için öğretmenlerimizin özveri ve fedakarlığının da çok önemli olduğunu kaydetti. Çocukların başarılı olması ve zihinsel gelişimi açısından kitap okuma alışkanlığının önemli olduğunu vurgulayan Koç, ilçedeki tüm okullarda 2'nci sınıftan itibaren ilk derste 15 dakika kitap okunması talimatını verdi.

“Çocuklarımız bize emanet”

Gelecek nesillerin eğitimi için devletin tüm imkanları seferber ettiğini anlatan Koç, “Kayapınarlı çocuklarımızın bizlere emanet olduğunu unutmadan devletimizin sunmuş olduğu yemek hizmeti, servis hizmeti gibi tüm hizmetlerin gerekli kontrollerinin yapılmasına önem veriyorum. Kayapınar Belediyesi olarak birçok yatırımı okullarımıza kazandırdık. Özellikle çocuklarımızın yapımı tamamlanan Z Kütüphanelerden ve spor tesislerinden yararlanmalarını sağlamanızı istiyorum. Çocuklarımız bizim için çok önemlidir. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bunlara kıymet veren öğretmenlerimizin her zaman yardımcısıyız. Onların bütün sıkıntılarında, problemlerinde yanlarımda olacağız” dedi.

Toplantıda, okullarda 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun daha iyi geçebilmesi ve çocukların daha başarılı olabilmesi için okul müdürlerinden gelen talep ve önerileri dinleyen Koç, talep edilen hususlar ile ilgili çalışmaların başlatılması ve 2019 yılının çalışma planı kapsamına alınması için gerekli talimatları verdi.