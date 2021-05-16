Kaymakam Koç pazar yerlerini denetledi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçede açılan semt pazarında denetimlerde bulundu.

Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, pazar yerlerinde denetimlerde bulundu. Girişte zabıta görevlileri tarafından HES kodu kontrolü yapılan Pazar yerlerinde esnafla sohbet eden Kaymakam Koç, vatandaşların da hatırını sorarak bayramlarını kutladı.

Kaymakam Koç, alınan tedbirlerden dolayı ilgili birim yetkililerine teşekkür etti.