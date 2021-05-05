Kaymakam Koç'tan başarılı öğretmene sürpriz ziyaret

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, düzenli olarak yapılan ev ziyaretlerinde velilerin ve öğrencilerin memnuniyetlerini dile getirdiği öğretmeni ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi. Kaymakam Koç, eğitime katkılarından dolayı öğretmene teşekkür ederek, tespit edecekleri diğer başarılı öğretmenlere de başarı belgesi taktim edeceklerini söyledi.

Tam kapanmaya rağmen ev ziyaretlerini sürdüren Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, ziyaret ettiği evlerdeki veli ve öğrencilerin memnuniyetlerini dile getiren ve eğitime katkıda bulunan başarılı öğretmenleri başarı belgesi ile ödüllendiriliyor. Kaymakam Koç, bu çerçevede Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte, Vehbi Koç İlkokulunda görev yapan Yeter Korkmaz'ı evinde ziyaret etti. Eğitime katkısından dolayı öğretmen Yeter Korkmaz'a teşekkür eden Kaymakam Koç, beraberinde getirdiği başarı belgesini kendisine taktim etti.

Kaymakam Ünal Koç, eğitime katkı sunan tüm öğretmenlere her anlamda destek sunacaklarını ifade etti. Kaymakam Koç, “Sık sık yaptığımız ev ziyaretlerinde velilerimiz ve öğrencilerimizden eğitim durumları ve öğretmenleri hakkında bilgi alıyoruz. Veliler ve öğrencilerin memnun olduğu başarılı öğretmenimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek, başarı belgelerini taktim etmek istedim. Çocuklarımıza ve eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başarı belgesini alan öğretmen Yeter Korkmaz, Kaymakam Ünal Koç'a teşekkür etti.