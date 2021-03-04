Kaymakam Öztürk korona virüs denetimine katıldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, normalleşme çerçevesinde açılan iş yerlerini denetledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kahve, çay ocakları ve lokantalar kontrollü normalleşme çerçevesinde tekrar açıldı. İlçede tekrar faaliyete başlayan iş yerlerini denetleyen Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, beraberindekilerle birlikte esnafa alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaparak, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Esnafa bol kazançlar dileklerini ileten Kaymakam Öztürk, "Normalleşme çerçevesinde kapalı olan esnafımız, iş yerlerini açarak faaliyete başladı. Esnafımızı gezerek kendilerine bilgilendirme yaptık. Esnafımız da alınan kararlar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak satışlarına başladılar. İlçe esnafımız zor bir süreçten geçti, bol kazançlar dilerim" dedi.