Kaymakam Öztürk, Kur'an Kursu öğrencileriyle sohbet etti

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cami-i Kebir'de açılan Kur'an kursunu ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, Kur'an-ı Kerim eğitimi veren hocalara ve eğitimden faydalanan öğrencilere başarılar diledi.