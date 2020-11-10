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Kaymakam Türkmen caminin temelini attı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Köseli Mahallesinde Selahaddin Eyyubi Cami inşaatının temel atma törenine katıldı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Köseli Mahallesinde Selahaddin Eyyubi Cami inşaatının temel atma törenine katıldı.


Törene Kaymakam Hamza Türkmen'in yanı sıra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, daire amirleri ve hayırsever vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile devam eden törende, camii inşaatına Kaymakam Hamza Türkmen tarafından ilk harcı döküldü. Temel atma töreninde konuşan Kaymakam Türkmen, "Değerli Bismilli kardeşlerim, bu güzel hizmetin yapımında, fikrinde emeği geçen, hem bu dünyada hem de ahrette mükafatını inşallah alacaktır. Bu camiinin temelini atmak bize nasip oldu inşallah tez zamanda açılışını yapmakta bizlere nasip olur. Bu hizmet için arsasından fedakarlık yapan Çakmak ailesine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

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