Kaymakam Türkmen okul müdürleri ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, uzaktan eğitim seviyesini yükselmek amacıyla okul müdürleriyle bir araya geldi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçedeki ilköğretim, ortaokul ve lise okul müdürleri ile toplantı düzenledi. Örgün ve uzaktan eğitimde Bismil'in eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla okul müdürleri ile kaymakamlık konferans salonunda bir araya gelen Kaymakam Türkmen eğitim ve öğretimde başarının temel yolunun öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması gerektiğini söyledi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişlerin ardından sona erdi.