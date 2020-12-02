İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Türkmen okul müdürleri ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, uzaktan eğitim seviyesini yükselmek amacıyla okul müdürleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, uzaktan eğitim seviyesini yükselmek amacıyla okul müdürleriyle bir araya geldi.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçedeki ilköğretim, ortaokul ve lise okul müdürleri ile toplantı düzenledi. Örgün ve uzaktan eğitimde Bismil'in eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla okul müdürleri ile kaymakamlık konferans salonunda bir araya gelen Kaymakam Türkmen eğitim ve öğretimde başarının temel yolunun öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması gerektiğini söyledi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişlerin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.