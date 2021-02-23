İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Türkmen üstyapı çalışmalarını inceledi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberindekilerle birlikte Çöltepe Mahallesinde sürdürülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberindekilerle birlikte Çöltepe Mahallesinde sürdürülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.


Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekiplerince merkezde yeraltı kanalizasyon çalışması, kilitli parke taşı döşeme, yeni yol ağı oluşturma ve bakım ve onarım çalışmaları ile kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor.


Yapılan çalışmalar ile ilçeyi hizmet şantiyesine çeviren ekiplerin son durağı olan Çöltepe Mahallesi oldu. Beraberindekilerle birlikte çalışmaları inceleyen Kaymakam Türkmen, projeler hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Kaymakam Türkmen, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.