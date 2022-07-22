Kaymakam Yurdagül'den Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere bisiklet hediyesi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, kırsal Kocaalan Mahallesi Camisinde Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere bisiklet hediye etti.

Kur'an-ı Kerimi bitiren ve camiye devam eden öğrencilere otuz adet bisiklet dağıtıldı. Bisiklet dağıtımına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, Cami İmamı Zülküf Aşut ve çok sayıda Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrenci katıldı.

Anlamlı bisiklet dağıtım töreninde çocukların Müslüman bir nesil olarak yetişmesi için dualar edildi. Hediyeler için Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül'e teşekkür edildi.