Kaymakamlardan Başkan Atilla'ya ziyaret

Diyarbakır, Batman ve Siirt'te görev yapan kaymakamlar ve belediye başkan vekilleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk, Eğil Kaymakamı ve Başkan Vekili Kürşad Atak, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Siirt Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Batman Beşiri Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Maslak, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Kemal Atasoy, Başkan Atilla ile makamında bir süre görüştü.

Görüşmede, belediyelerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu.