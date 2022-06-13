Kaymaz'dan STK'lara turizm projesi geliştirme önerisi

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, STK'lara çağrıda bulunarak Diyarbakır'ın turizmine katkı sunmak için proje geliştirilmesine destek önerisinde bulundu.

Mezopotamya'nın altın üçgeninde bulunan Diyarbakır'da, 2021 yılını pandemiye rağmen turist sayısında yüzde 50 artışla geçirdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan surları, Hevsel Bahçesi, Zerzevan Kalesi, Malabadi Köprüsü gibi birçok değere ev sahipliği yapan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktası haline gelen Diyarbakır için turizmi canlı tutmak ve vatandaş ile esnafa fayda sağlaması için TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, STK'lara çağrıda bulundu. Proje geliştirerek ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını aktaran Kaymaz, STK'ların da bu konuda gayretli olmasını istedi. Kaymaz, “Burada zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı bazı yanlış uygulamalar gerçekleşmiştir. Bunlardan bir tanesi de geçmiş dönemde bu şehre hiçbir fayda sağlamamış belediye yönetimi ne yazık ki en büyük etken. Göreve yeni atanan Vali Ali İhsan Su'nun liderliğinde Diyarbakır'da çok güzel işlere imza atılacağına inanıyorum. Bugün gerçekten Diyarbakır turizm açısından önemli bir kitleye ulaştı. Yerli ve yabancı turistin Diyarbakır'a özellikle akın etmesi, şuanda otellerin doluluk oranını yüzde yüze çıkartması halk, esnaf için memnuniyet verici. Bu anlamda gerek Sur Kaymakamlığı ve Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar Peygamber ve Sahabeler şehri olduğunu ön plana çıkarıyor olması çevre illerde yerli, yabancı turistlerin merak edip mekanları ziyaret etmesi memnuniyet verici. Diyarbakır ticareti olarak önemli bir unsur. Bu kadim şehrin tarihsel yönde ön plana çıkartılması noktasında hepimizin katkı sunması lazım. STK'lar bunlarla ilgili proje hazırlayarak yerli ve yabancı turistleri buraya çekmesi noktasında gayret ve çaba göstermeleri lazım. Bu konuda ilgili kurumlara destek olarak ortak projeler geliştirerek Diyarbakır turizmine katkı sunabiliriz. Bunun içinde sadece biraz gayret etmemiz lazım” dedi.