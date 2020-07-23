Kaynartepe'ye hizmet eli değdi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kaynartepe Mahallesindeki kaldırımları yeniledi.

Bağlar Belediyesi, ilçenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen Kaynartepe Mahallesinin kaldırımlarını uzun aradan sonra yenileyerek parke taşlarıyla döşedi. Kış aylarında kullanılamaz hale gelen kaldırım ve ara sokakların iyileştirilmesi sonrasında mahalle güzel bir görünüme kavuştu. Bir yandan asfaltlama, diğer yandan kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kentteki mahallerde parke taşı döşeme çalışmaları yapılarak buralarda yaşayan vatandaşların günlük yaşantılarını huzurlu bir şekilde sürdürmeleri sağlanıyor.

"Korona virüs ve sıcak havaya rağmen hizmete devam ediyoruz"

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kırsal yerleşim yerlerinde yeni yollar yaptıklarını, ilçe merkezinde de asfaltlama ve kaldırım yenilemesini gerçekleştirdiklerini belirterek ilçenin tamamının hak ettiği hizmetlere ulaşmasını sağlayana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "Diyarbakır'ın kalbi sayılan ilçemizin layık olduğu noktaya gelmesi ve vatandaşlarımızın hak ettiği huzurlu ve temiz yaşam koşullarına ulaşması için başlatmış olduğumuz hizmet seferberliği kararlı bir şekilde devam ediyor. İlçemizin eski yerleşim yerlerinden olan Kaynartepe Mahallesinde yolların bozulması ile su birikintileri ve çamur oluşuyordu. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunlara bizatihi şahit olduk. Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ara sokak ve kaldırımları yenileyerek parke taşlarını döşedik. Korona virüs salgınının yaşandığı bir dönemde ve 40 derecenin üzerindeki sıcak hava koşullarında bunları yapmak elbette kolay değil. Ekiplerimiz, gerekli sağlık tedbirlerini alarak fedakar bir şekilde çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Hizmet bekleyen tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızı Allah'ın izniyle ihya edeceğiz. İlçenin tamamına hizmeti yayana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.