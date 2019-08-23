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Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır’ın kanaat önderleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret ederek desteklerini sundu.

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır'ın kanaat önderleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek desteklerini sundu.


Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır'ın kanaat önderleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde destek olmak amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Platform üyeleri Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin Diyarbakır için hayırlara vesile olacağına yürekten inandıklarını ifade etti.


Ziyaret, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'nun misafirleriyle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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