Kayyumdan eğitime tam destek

Bismil Belediyesi, eğitim alanında yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, eğitim harcamaları kapsamında kentteki lise, orta, ilk ve anaokullarına verilen tadilat desteğinin yanında kırtasiye malzemesi yardımında da bulundu.

Bismil Belediyesi olarak her fırsatta eğitime destek verdiklerini ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, belediye olarak eğitime yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi. Kaymakam Yüksel, “Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştiriyor hem de yeni derslikler yapıyoruz. İlçenin her eğitim kademesinde belediye olarak verilen büyük desteklerimiz ile birlikte okul öncesi eğitime de sınıfların fiziki şartları yanında malzeme yardımında da bulunuyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimizde okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Bismil Belediyesi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda lise, orta, ilk ve anaokullarımıza malzeme, kırtasiye ve tadilat yardımında bulunuyoruz. Böylece Bismil'in eğitim seviyesini Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bismil Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven de kentteki öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmesi için ilçe sınırındaki tüm okulların eksiklerini gidermek amacıyla belediye ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Gülseven, “Belediyemiz ile işbirliği içinde çalışıyor, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullarımızın bakım, onarım, donatım, ek derslik, ağaçlandırma, kırtasiye, temizlik malzemesi, spor alanı gibi hem eğitime yönelik hem de çevre düzenlemeye yönelik birçok çalışmayı okulların ihtiyaçlarına göre Belediyemiz ile işbirliği içinde planlıyor ve uyguluyoruz. Eğitime olan sınırsız desteği için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'e ilçemiz ve eğitim camiası adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.