Kayyumun hizmetleri Hani'de AK Partinin kazanmasını sağladı

AK Parti'den Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı seçilen İbrahim Lale, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı. Kayyumdan sonra yönetimi devralan Lale'yi AK Parti yöneticileri ve vatandaşlar ziyaret etti.

Yerel seçimlerde en yakın rakibi HDP'li adaya yüzde 10 oy fark atarak başkan seçilen Lale, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı. Kayyumun yaptığı yatırımların ardından HDP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlığını kazanan İbrahim Lale, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak yeni görevine başladı. Görevinin ilk gününde Lale'yi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanlığı makamında açıklamalarda bulunan Lale, bu başarıyı, AK Parti teşkilatı ve bütün Hani ilçesinin ileri gelenleriyle birlikte halkın gönüllerine girerek elde ettiklerini dile getirdi. Lale, “Biz zaten milletin hizmetkarları olarak bugüne kadar çalıştık, yerel yönetimler zaten hizmet kapısıdır, bir hizmetkarlık görevidir, bunu daha önceki görevlerimde de yaptığım için biliyordum. Zor bir seçim geçirdik, bölge coğrafyasına kırsal kesimin olması ve bu kırsal kesimde iki ilçenin arasında aynı HDP'nin anlayışıyla idare edilen ilçeler olması zor olduğunu biliyorduk. Yıllardır burada gönüllerin kırıldığı yerde hizmeti getirseniz de o hizmet insanların gönlüne girmez. Yıllardır buralardayım burada gördüğüm şey terörden çok büyük darbe alan, bölgemiz özellikle Hani ilçemiz ilgisiz kalmış. Biz ilk etapta halkımızın kırılan gönüllerine dostlarımızla girdik, biz bu seçimi hiçbir hizmetle değil 50 yıldan buyana ilk defa burada bir araya gelmeyerek siyaset yapan herkesi birlik ederek elde ettik. Ya Allah dedik kapı kapı gezdik, insanların gönlüne girdik ve o gönül sıcaklığıyla bu seçimi aldık. Bu süreç bölgemiz için, Diyarbakır için hayırlı olur” dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ise İbrahim Lale'nin daha önce belediye başkanılığı geçmişi olduğundan dolayı tecrübeli olduğunu ve Hani halkına en iyi şekilde hizmet edeceği inancında olduğunu belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.