Kaza yapan kamyonda can pazarı

Diyarbakır'da, iddiaya göre sürücüsü uyuklayan kamyon, buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolda uyuklayarak seyir halinde ilerleyen 17 GE 861 plakalı kamyon sürücüsü, sür'atle önündeki buğday yüklü 17 LG 878 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun ön tarafı hurdaya dönerken, ismi öğrenilemeyen sürücü de araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri kamyona sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri acil servisine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.