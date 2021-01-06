Kazan, söküm sırasında alev aldı, iş yeri kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tadilatta olan bir iş yerindeki kazanın sökümü sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Sur ilçesi Dağkapı semtinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat nedeni ile sökümü gerçekleştirilen kazandan çıkan kıvılcımların, içinde bulunan yakıta sıçraması sonucu yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeni ile iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.