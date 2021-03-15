Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı

Diyarbakır'da limitinden fazla yük yüklenen saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi. Engele takılan saman dolu balyalar yola savrulurken, arkadan gelen araçların durumu son anda fark etmesi faciayı önledi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 76 AAH 097 plakalı limitinden fazla yük yüklenen kamyon, 4 metrelik alt geçitten geçerken köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu balyalar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, sürücüye aşırı yükten dolayı para cezası uyguladı. Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.