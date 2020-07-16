Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Keçi Burcuna yakın mesafede bulunan güvenlik kontrol noktası kaldırıldıktan sonra tarihi yapının yeniden işlevlendirilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Tayınlamak, “Keçi Burcunun zemin katı çok amaçlı salon, sergi alanı, fuaye alanı olarak işlevlendirilecek. Burcun üst kısmı açık seyir terası olacak. Burcun ön kısmında küçük bir meydan oluşturularak kadınların ürettikleri yöresel ürünleri satışa sunabilecekleri, hareketli satış arabalarının yer alacağı dinlenme ve tadım alanları kurulacak. Yapılacak yatırımlar ile Keçi Burcu'nun müzik, tiyatro, sergi, sinema gibi kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması, açık alanlardaki hareketli satış ve tanıtım alanları ile de yerli ve yabancı turistlere ürün ve hizmet sunumu sağlaması mümkün olacak. Surun karşısında uygun bir alanda da ıslak hacim çalışması yapılarak hizmete açılacak” dedi.

DTSO Keçi Burcu için 1 milyon 200 bin lira hibe desteği aldı

Tayınlamak, Keçi Burcunun işlevlendirilmesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ortaklığında GAP Bölge Kalkınma İdaresinden 500 bin lira değerinde bir destek aldıklarını belirtti. Tayınlamak, alınan destek ile kentin yöresel ürün ve lezzetlerinin envanterinin çıkarılacağını, kadınların yöresel ürünler ve lezzetler üretiminin destekleneceği ve Keçi Burcu önünde kadınların yöresel ürünleri tanıtarak satışa sunabilecekleri hareketli satış arabalarının kurulacağını ifade etti. Kentin yöresel ürün ve lezzetlerinin henüz turizme kazandırılamadığını, kaybolan, üretimi yapılmayan ürün ve lezzetlerinin bulunduğunu, öncelikle tespit çalışmasının yapılması gerektiğini aktaran Tayınlamak, yöresel ürün ve lezzetlerin ticarileşmesi ve turizme kazandırılması için yapılacak çalışmanın önemli bir altyapı ve model oluşturacağını dile getirdi. Tayınlamak, proje kapsamında ayrıca Keçi Burcunu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yararlanabileceği ıslak hacim alanlarının oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

EED Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluşuna destek verdi

Tayınlamak, aldıkları diğer proje desteğinin Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluşu için olduğunu söyledi. Burcun zemin kat ve açık üst bölümünün kültür sanat etkinlikleri için kullanılacağını, bunun için gerekli tefrişat, ekipmanlar için European Endowment for Democracy'den (EED) 89 bin Euro destek aldıklarını vurguladı. Kültür Sanat Merkezinin kentte kültür sanat alanında faaliyet gösteren kurumlar ve inisiyatifler işbirliğinde faaliyet göstereceğini aktaran Tayınlamak, alınan destek ile kültür sanat girişimlerinin performanslarını sergileyebilecekleri, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapılabileceğini kaydetti. Tayınlamak, merkezin kuruluşunun yanında aktif faaliyet göstermesi için uzun süredir ulusal ve yerel düzeyde kültür sanat kurumları, girişimleri ile ortaklaşmaya çalıştıklarını bildirerek, “Keçi Burcunun önü için çevre düzenleme projesi Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca onaylandı ve Çevre ve şehircilik Bakanlığının devam eden projelendirme çalışmalarında onaylanan proje esas alınacak. Onaylanan proje ile de Keçi Burcunun ön kısmı bir meydan haline getirilecek. Yapılacak peyzaj çalışmasının korunması ve genel olarak Keçi Burcu'nun bakımı için Sur Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Yaptığımız çalışmalar, aldığımız destekler ve uygulayacağımız faaliyetler ile tarihi yapının bir kültür mekanı olarak hizmet sunmasını hedefliyoruz.”