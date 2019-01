"Kefenimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye düşmanlığı yapanların heveslerini hayata geçirmek için şimdi de ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'ye zarar vereceklerinin hayalini kurduklarını söyledi. Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben kefenimle yola çıktım' sözünü hatırlatarak kendilerinin de kefenleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Abbas Gündüz, Türkiye'de gözü olanların inadına Türk milletinin birlik ve beraberlikle bu gözü oyacağını dile getirdi. Gündüz, "17-25 Aralık'ta heveslenip, 15 Temmuz'da üniformalı teröristlerle sahneye çıkan güruh büyük Türk milletinin cesareti ile yerle yeksan oldular. Kursaklarında kalan heveslerini hayata geçirmek için şimdi de ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'ye zarar vereceklerinin hayalini kuruyorlar. Bu hain, emperyalist, dünya düzenini bozmak için her türlü hainliğe başvuran haydut devletlerin ve iş birlikçilerinin ekonomik savaşta da hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihin her sayfasında yüce milletimiz canıyla, malıyla her daim kahpe düşmanlarını alt etme başarısını göstermiş bir millettir. Son olarak 15 Temmuz'da bu kahramanlığını gözler önüne seren bu millet, yaşanan ekonomik manipülasyonlarda da düşmanlarımıza, emperyalistlere ve dünya barışını bozan haydut devletlere gerekli dersi verecektir. Şuanda Türkiye 7 düvele karşı mücadele veriyor. Bu mücadelede bizler 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak yapılması gereken her işte ve atılması gereken her adımda devletimizin, liderimiz Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gür sesimizle tüm emperyalistlere ve uzantılarına haykırıyoruz. Dünde, bugünde, yarında dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydık, yanındayız ve yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Ben kefenimle yola çıktım' diye bir sözü var. Biz de kefenimizle onun yanındayız, diyoruz" dedi.