Kelebek çocuklara kışlık bot yardımı

Hayırseverler tarafından Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne gönderilen kışlık botlar, kelebek hastası çocuklara dağıtıldı.

Türkiye'nin birçok ilinden gönderilen yardımlar, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ulaştı. Dernek binasında toplanan yardımlar, ihtiyaç sahibi kelebek çocuklara dağıtıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Türkiye genelinde yardımlar aldıklarını çoğu hayırsever vatandaşın da ismini gizli tuttuğunu söyledi. Çalışır, “Önceki gün ismini vermek istemeyen bir hayırsever 100 çift botu derneğimize gönderdi. Bizde bu kışlık botları ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ayrıca derneğimize yapılan ilaç yardımları da yine kelebek çocukların tedavisinde kullanılmaya devam ediyor. Yardımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.