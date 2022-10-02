Kemoterapi tedavisini bırakan anne 4 yıldır oğlu için evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 3 Eylül 2019'dan bu yana kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırdığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki umutlu bekleyişi bin 126'ncı gününde devam ediyor. 8 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemine başlayan anne Fadime Aksu, HDP il binasının önünden çocuğunu alana kadar kalkmayacağını söyledi.

4 yıl önce HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Aksu, “Ben buradan evladımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kim ne yaparsa yapsın bizi yıldıramayacaklar. Biz ayakta dimdik duruyoruz” dedi.

Kanser hastası olduğu için kemoterapi alan anne Aksu, oğlu için tedavisini bırakıp oturma eylemine katıldığını belirtti. Aksu, “Oğlum ne olursun dön gel artık. Bak kanser hastasıyım. Zorla konuşuyorum, kemoterapimi bırakıp senin için oturma eylemine geldim. Oğlum onlara inanma. Bak ben seni babasız büyüttüm. Onlar için büyütmedim. Baba nedir bilmedin yavrum. Ben sana hem baba hem de anne oldum. Oğlum demek ki yetinememişim. Bak bayramda aldığın gömleğinle beraber yatıyorum. 9 sene oldu seni görmeyeli. HDP ve PKK çocuklarımızın üstlerinden ellerini çeksinler. Eğer az bir şey vicdanları ve şerefleri varsa çocuklarımızı bırakırlar. Onların çocukları yurtdışında bizim çocuklarımız ise nerede olduğu bilinmiyor. Biz ne kadar dert çektiysek aynısını onlar çeksin. Bizim gibi kapı kapı dolaşsınlar. Benim devletim güçlü bir devlettir. Ben devletimize güveniyor ve inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her zaman yanımızda oldular. Allah, onlardan razı olsun” diye konuştu.