Kendi geliştirdiği serumla sigarayı bıraktırıyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da görev yapan Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Özden Gençoğlu, kendi geliştirdiği serum sayesinde bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere çare oluyor. Damar yolundan verilen serumla 2 seans uygulayan Uzm. Dr. Gençoğlu, sigara bağımlılığını sona erdiriyor.

Kapalı mekanlara sigara içilmesinin tümüyle yasaklanması, son olarak da sigara paketlerinin üzerine sigaranın yol açtığı zararları gösteren fotoğrafların konulması, sigara tiryakiliğinden kurtulmak isteyenlerin sayısını hızla arttırmaya başladı. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlar, çeşitli yöntemler denerken, Uzm. Dr. Gençoğlu tarafından geliştirilen serum, tiryakilerin umudu oldu. Kendi geliştirdiği ve damar yolundan verilen serumla 2 seansta sigara bağımlılığını sona erdiren Uzm. Dr. Gençoğlu, yönteminin yüzde 90 oranında başarı sağladığını belirtiyor.

Başarı oranı yüzde 90

Çalışması ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Uzm. Dr. Gençoğlu, kendi geliştirdiği yöntemi deneyenlerin yüzde 80-90'ının sigarayı bıraktığını söyledi. Sigarayı bırakmanın tek başına ve klinik destek almadan gerçekleştirilmesinin son derece zor olduğunu aktaran Uzm. Dr. Özden Gençoğlu, yan etkisi bulunmayan bu serum ile bağımlılıktan kurtulmanın kolay olduğunu kaydetti. Uzm. Dr. Gençoğlu, “Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllar sigara bırakma polikliniklerinde çalıştım. Emekli olup kendi muayenemi açtım ve burada kendim geliştirdiğim sigara bırakmayla ilgili serum tedavisi uygulamaktayım. Birçok hastaya serum tedavisiyle sigara bırakma uyguladım, yüzde 80-90 gibi oranda sigarayı bıraktı. Bu bir çeşit serumdur, içerisinde insan sağlığı için tehdit oluşturacak herhangi bir yan etki yapacak ilaç bulunmamaktadır. Hastaların takibinde sigaraya başlamadıklarını ve herhangi bir yan etkiye rastlamadıklarını gözlemlemekteyiz. Sigara bırakmak sadece ilaçla olacak bir şey değil, tamamen kişinin kafasında ‘Ben sigarayı bırakacağım' şeklinde kendini şartlandırması gerekiyor. Bizim deneylerimizde de sigarayı bırakıp bırakmama kararsızlıkları kalanlar tedavi olduklarında bırakamıyor genelde, ama ben bırakacağım diyenler yüzde 80-90'lık gurubuna giriyor” dedi.

“Psikolojik olarak destekliyoruz”

Tedavi öncesi hastaya psikolojik olarak sigaranın zararlarından, vücutta oluşturdukları hasarlardan bahsettiklerini ifade eden Uzm. Dr. Özden Gençoğlu, sigarayı bırakma konusunda hazırlayarak, daha sonra tedaviye geçtiklerini dile getirdi. Uzm. Dr. Gençoğlu, “Tedavi serum tedavisi, gelende 2 seans yapıyoruz, 2'inci seansa gerek kalmadan sigarayı bıraktırıyoruz ama bazı inatçı vakalarda 3'üncü seansı gerekebiliyor. Ücreti çok makul bir ücret günlük bir paket bitirenler için bir aylık sigara parası. Sigara ülkemizde çok ciddi bir halk sağlığı sorunu, ülkemizde yılda 110 bin insan sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan ölmektedir. Yaklaşık 50 milyar dolar bir kayıp oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız, her konuşmasında sigaranın zararlarından bahsederek insanları bırakma konusunda cesaretlendirerek bizim işimizi de kolaylaştırmış oluyor. Çünkü her geçen gün daha fazla insanın bilinçlendiğini ve sigarayı bırakmaya çalıştığını görmekteyiz bu bizim için önemli. Tedavi olan hastalarımızdan Nilüfer Duran, kendisi 21 yıldır günde 2 paket sigara içmekteydi. Bize başvurduğunda sigarayı bırakmayı kafasına koymuş bizden yardım istedi. Bizde 2 seans olarak planladığımız serum tedavisini ilk seanstan sonra sigarayı bıraktı. Şuanda 4 ay geçti hala sigara içmiyor ve içmekte istemiyor” diye konuştu.

21 yıl sonra bağımlılıktan kurtuldu

Yaklaşık 21 yıl sigara içen Nilüfer Duran, Uzm. Dr. Gençoğlu'na başvurdu. Günde iki paket sigara içen duran, 21 yıl sonra ilk seansta sigarayı bıraktı. Duran, şöyle konuştu:

“21 yıldır sigara kullanıyorum, artık öyle bir hal almaya başladı ki nefes alamaz durumdaydım. Geceleri uyuyamaz hale geldim artık KOAH hastalığından şüphelenmeye başladım. Daha önce birçok tedavi denememe rağmen bir türlü bırakamıyordum. Günde 2 paket sigara içiyordum, sigara bıraktıracak çok kullandım ama hiçbirinden sonuç alamadım. Arkadaş tavsiyesiyle geldim, hocamızla konuştum beni ikna etti. Bırakmayı da çok istiyordum, beni çok rahatsız ediyordu, ilk seanstan sonra tamamıyla bıraktım. Kesinlikle strese girme durumum olmadı, rahat rahat sporumu da yapıyorum ve çok sakin bir şekilde bu süreci geçirdim. Yaklaşık 4 aydır hiç içmedim.”