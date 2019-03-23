Kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı

Diyarbakır'da baharın habercisi olarak bilinen kenger bitkisi, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır'ın yüksek dağ eteklerinde, özellikle Karacadağ bölgesinde doğal olarak yetişen ve pancar olarak tüketilen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor. Araba tezgahında kenger satan Abdurrahman Emsel, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi. Kengerin bugünlerde tezgahlarda yer aldığını belirten Kaya, "Kengeri bilen herkes çok seviyor, bu yüzden satışlarımız çok iyi oluyor. Kengerin tezgahlarda bulunma ömrü 40 gündür. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz. Kilosunu 8 liraya satıyoruz, günde 150, 200, 250 kilo satıyoruz, günlere göre satışımız değişiyor. Bu bitkiden yemek çeşitleri, turşu ve bilenler çorbasını da yapıyor” dedi.

Kenger alan vatandaş, bu sezonda genelde kenger alıp bir kısmını tükettiklerini, bir kısmını ise kışın tüketmek için poşetlere koyup buzdolabında muhafaza edip ve turşusunu yaptıklarını söyledi.