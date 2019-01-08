GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yaşar İçen; gazetecilerin toplum ve ülke açısından önemine değinerek, "Kentlerin yükünü gazeteciler taşıyor" dedi.

Genel merkezi Adıyaman'da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Cemiyeti 10 Ocak çalışan gazeteciler günü çerçevesinde ‘Basın ve Yerel Yönetimler' paneli düzenliyor. ‘Basın ve Yerel Yönetimler' panelinde konuşmacıların; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifçi, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı aynı zamanda 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan ve Gazeteci-Yazar Banu Avar olacağı belirtildi. GAP Gazeteciler Birliği Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar İçen panel ve 10 Ocak gazeteciler günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, kentlerin yükünü gazetecilerin taşıdığını belirterek, "10 ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu günde 212 sayılı yasaya tepki veren gazete sahipleri gazeteleri çıkarmayınca, çalışanlar kolları sıvadı ve halkın sesi susmadı. Gazeteciler ve basın dünyasının emekçileri çoğu yerde asgari ücretle ekmeklerini çıkarıyor. Afrın'de, Gazze'de çatışma bölgelerinden haber ulaştırırken çoğu şehit veya gazi oluyor. Bu anlamlı günde de kentlerin sorunlarını problemlerini hemen hemen her gün haber yapıp gündeme taşıyan gazetecilerle, kentleri yöneten yerel yönetimin siyaseten sorumlu başkanlarını bir araya getirerek neler yaptıklarımızı konuşalım istedik. Bu açıdan bölgemizin tecrübeli belediye başkanlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifçi, Malatya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda halen Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selahattin Gürkan ve TRT'de yıllarca bize 'Sınırlar arasında' programını hazırlayıp sunan araştırmacı gazeteci olarak büyüğümüz usta gazeteci Banu Avar'ı davet ettik. Bir çok televizyon kanalından da yayınlanacak panelimize meslektaşlarımızın bölgeden ilgisinin yüksek olacağını düşünüyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle de meslektaşlarımın gazeteciler gününü kutluyor sağlık, huzur mutluluk dolu günler diliyorum" dedi.